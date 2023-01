Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag leichter

Die Pfizer-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 44,80 EUR. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,74 EUR nach. Bei 45,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.345 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2022 bei 53,40 EUR. 16,10 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,16 EUR ab. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 11,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Pfizer veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.094,00 USD gelegen.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen. Am 30.01.2024 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 6,48 USD im Jahr 2022 aus.

