Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Mittwochmittag zu

10.01.24 12:06 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 29,38 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 17:09 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 29,38 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,40 USD. Zuletzt wechselten via London 97.435 Pfizer-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,20 USD) erklomm das Papier am 22.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei einem Wert von 29,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 0,75 Prozent Luft nach unten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,14 USD je Pfizer-Aktie aus. Pfizer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ein EPS von 1,78 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.638,00 USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Pfizer-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet Starker US-Aktienmarkt 2023 - doch mit diesen Aktien fuhren Anleger kräftige Verluste ein TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

