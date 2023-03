Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Die Pfizer-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,8 Prozent auf 39,42 USD ab. Bei 39,33 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 44.757 Pfizer-Aktien.

Bei 56,31 USD erreichte der Titel am 12.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 29,99 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 0,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,00 USD an.

Am 31.01.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.838,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.290,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.05.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

