Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer wird am Nachmittag ausgebremst

Um 15:53 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,40 USD ab. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 41,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,28 USD. Zuletzt wechselten 566.522 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.03.2023 auf bis zu 39,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 48,00 USD.

Am 31.01.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,08 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent auf 24.290,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.838,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 30.04.2024.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,62 USD je Aktie.

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Milliardenschwere Partnerschaft: BioNTech sichert sich zwei potenzielle Krebsmittel - BioNTech-Aktie steigt

Merck-Aktie kaum in Grün: Merck will Forschung im Healthcare-Bereich neu aufstellen

Größte Dividendenzahler weltweit: Diese Dividendenrenditen werden für 2023 erwartet

