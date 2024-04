Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 26,21 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 26,21 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 26,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 26,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.676.585 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,99 USD an. Gewinne von 60,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,62 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,65 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,86 USD aus.

Pfizer ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD im Vergleich zu 24.290,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Pfizer am 01.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

