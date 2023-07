Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 35,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 35,90 USD zu. Bei 35,96 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,57 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 552.439 Pfizer-Aktien.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD. 53,01 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,36 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,86 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 02.05.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 USD gegenüber 1,62 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,76 Prozent auf 18.282,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,33 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

GSK-Aktie zieht an: GSK legt Streit um Sodbrennen-Medikament Zantac außergerichtlich bei

Die Expertenmeinungen zur Pfizer-Aktie im Mai 2023