Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Montagvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt fiel die Pfizer-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 35,50 USD ab.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 35,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,40 USD aus. Bei 35,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.105 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 54,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,40 USD fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,86 USD.

Am 02.05.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 18.282,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25.661,00 USD umgesetzt worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 01.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

