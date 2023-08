Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 35,92 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,08 USD aus. Bei 35,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 363.184 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 54,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2022). Gewinne von 52,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 34,66 USD fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,51 Prozent.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 43,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Es stand ein EPS von 0,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.734,00 USD – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27.742,00 USD eingefahren.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,31 USD je Pfizer-Aktie.

