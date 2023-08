Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagvormittag im Aufwind

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 35,86 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 35,86 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 36,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,54 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.550 Stück gehandelt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 54,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 53,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 34,69 USD erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,25 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 01.08.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.734,00 USD – das entspricht einem Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

