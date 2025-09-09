Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Mittwochabend schwächer

So bewegt sich Pfizer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 24,55 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 24,55 USD. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 24,45 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.791.119 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 23,96 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,17 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,09 USD im Jahr 2025 aus.

