Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 31,45 EUR.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 31,45 EUR zu. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,55 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 9.455 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2023 bei 30,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 4,13 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,10 Prozent zurück. Hier wurden 12.734,00 USD gegenüber 27.742,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2023 aus.

