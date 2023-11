Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 29,34 USD.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 29,34 USD ab. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 29,28 USD ein. Bei 29,77 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 615.760 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2023 bei 29,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 0,20 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,14 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 31.10.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,55 Prozent zurück. Hier wurden 13.232,00 USD gegenüber 22.638,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,83 USD je Aktie.

