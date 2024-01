Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verteuert sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,50 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 26,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 26.731 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 44,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,15 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,85 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,14 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.638,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Aktie aus.

