Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Pfizer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt fiel die Pfizer-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 28,99 USD ab.

Die Pfizer-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 28,99 USD abwärts. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,88 USD nach. Bei 29,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.357 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 48,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei 25,77 USD erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 39,14 USD angegeben.

Am 31.10.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.638,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.02.2025 dürfte Pfizer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 1,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

