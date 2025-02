Blick auf Pfizer-Kurs

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag auf rotem Terrain

11.02.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 25,73 USD abwärts.

Wer­bung

Um 15:52 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 25,73 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 25,73 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 669.008 Pfizer-Aktien umgesetzt. Bei 31,54 USD markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 18,41 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 24,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Mit Abgaben von 4,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,40 USD. Am 04.02.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 06.05.2025 gerechnet. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,94 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Valneva-Aktie im Blick: BioTech-Konzern Valneva - Im Kampf gegen Infektionskrankheiten Pfizer-Aktie trotzdem in Rot: Pfizer überzeugt mit Umsatzplus S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com