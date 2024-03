Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 25,00 EUR zu.

Die Pfizer-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 25,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 25,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 44.357 Stück.

Am 12.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,20 Prozent hinzugewinnen. Am 04.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,40 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,86 USD an.

Am 30.01.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pfizer mit 1,14 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 14.249,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.290,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.

