Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagvormittag stärker

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 25,10 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 25,10 EUR. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,10 EUR zu. Bei 24,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 17.611 Pfizer-Aktien.

Am 06.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 35,14 Prozent niedriger. Am 04.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 6,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 37,86 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 14.249,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.290,00 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Pfizer am 30.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Pfizer-Aktie.

