Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Pfizer zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Pfizer-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,33 USD.

Die Pfizer-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,33 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 26,44 USD. Bei 26,29 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 766.896 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2023 auf bis zu 41,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 36,99 Prozent niedriger. Am 05.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 30.01.2024 vor. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pfizer mit 1,14 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Pfizer-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,21 USD je Pfizer-Aktie.

