Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 35,91 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 11:23 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 35,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,91 USD. Zuletzt wechselten via London 653.294 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,70 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 30,05 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,20 USD am 22.06.2023. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 12,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,25 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 12.734,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.742,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,31 USD je Pfizer-Aktie.

