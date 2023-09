Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 31,95 EUR abwärts.

Das Papier von Pfizer befand sich um 11:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 31,95 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 31,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,95 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 15.555 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,50 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 37,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,25 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 27.742,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

