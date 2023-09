Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Einbußen

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 33,70 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 33,70 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 33,67 USD. Bei 34,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 1.009.242 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 33,67 USD fiel das Papier am 11.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,25 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: Angepasster Corona-Impfstoff ab 18. September erhältlich

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Pfizer bedeutet