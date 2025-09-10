Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Nachmittag zu

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 24,66 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 24,66 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 24,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 568.006 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Abschläge von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 05.08.2025 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,09 USD je Pfizer-Aktie.

