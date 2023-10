Aktienentwicklung

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Mittwochnachmittag

11.10.23 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 33,07 USD ab.

Werbung

Das Papier von Pfizer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 33,07 USD ab. Bei 32,96 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,27 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 475.761 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 66,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,78 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 3,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.742,00 USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 USD je Pfizer-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Pfizer-Investition eingebracht GSK-Aktie in Grün: Beteiligung an Haleon weiter reduziert S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Pfizer gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com