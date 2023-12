Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Montagmittag zu

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,80 EUR.

Das Papier von Pfizer konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 26,80 EUR. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 26,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 26,75 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 23.881 Pfizer-Aktien.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.12.2023 (26,10 EUR). Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 2,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,14 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.638,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,73 USD je Pfizer-Aktie.

