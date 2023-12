Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 28,51 USD.

Das Papier von Pfizer befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 28,51 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 28,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.430.448 Pfizer-Aktien.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 54,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 92,70 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,31 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,14 USD aus.

Am 31.10.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.638,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,73 USD je Aktie belaufen.

