Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagmittag gefragt

Das Papier von Pfizer konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 44,08 EUR. Bei 44,22 EUR erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.698 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,40 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 17,45 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 40,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,17 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.638,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.094,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.01.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,47 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

