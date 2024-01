Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 25,90 EUR.

Die Pfizer-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 25,95 EUR. Bei 25,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 33.797 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2023 auf bis zu 44,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.12.2023 bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,14 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahresquartal verkündet. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

