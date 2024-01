Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 28,87 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 28,87 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 28,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 738.568 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,14 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 31.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.638,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13.232,00 USD.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 1,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

