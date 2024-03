Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 28,00 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 28,00 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 27,77 USD. Bei 28,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.876.227 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2023 bei 42,22 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 33,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2024 auf bis zu 25,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 37,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,34 Prozent auf 14.249,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

