Aktienkurs aktuell

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Vormittag freundlich

12.03.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 25,90 EUR.

Um 09:22 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 25,90 EUR. Bei 26,00 EUR erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.431 Pfizer-Aktien umgesetzt. Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 49,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2024 bei 23,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 8,88 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2023 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 37,86 USD. Am 30.01.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 14.249,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.290,00 USD umsetzen können. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 30.04.2024 gerechnet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt schlussendlich nach Freundlicher Handel in New York: S&P 500 notiert zum Start im Plus S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com