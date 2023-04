Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Pfizer 38,20 EUR

Im AMEX-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 22:15 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,98 USD zu. Bei 41,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 22.226 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.04.2022 bei 56,31 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,83 Prozent hinzugewinnen. Am 11.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,28 USD ab. Abschläge von 6,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,00 USD.

Pfizer ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.838,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.290,00 USD ausgewiesen.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

