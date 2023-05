Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zieht am Mittag an

Aktien in diesem Artikel Pfizer 34,50 EUR

0,44% Charts

News

Analysen

Um 12:01 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 34,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 34,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.842 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2022 markierte das Papier bei 53,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 35,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,15 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 1,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,86 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 18.282,00 USD, gegenüber 25.661,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,76 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie im Minus: Pfizer von polnischem Minister um Verzicht auf Impfstoffverkauf gebeten

NYSE-Titel Pfizer-Aktie dennoch leichter: Pfizer übertrifft zum Jahresauftakt Erwartungen

GSK-Aktie gesucht: RSV-Impfstoff für Ältere von GlaxoSmithKline womöglich vor Zulassung in Europa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com