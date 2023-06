Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Pfizer 37,05 EUR

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 39,28 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,31 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 39,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 487.177 Stück.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2023 bei 36,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,92 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,86 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 02.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,62 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.282,00 USD – eine Minderung von 28,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25.661,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Pfizer am 01.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

