Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,70 EUR abwärts.

Um 12:00 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 32,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,60 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,70 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 6.846 Pfizer-Aktien.

Am 13.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,85 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Bei 32,30 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 1,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,86 USD je Pfizer-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 02.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,62 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,76 Prozent zurück. Hier wurden 18.282,00 USD gegenüber 25.661,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,33 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

