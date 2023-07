Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag höher

12.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,16 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 36,22 USD. Bei 36,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 627.853 Pfizer-Aktien den Besitzer. Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,91 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 2,21 Prozent Luft nach unten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,86 USD je Pfizer-Aktie an. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 02.05.2023. Das EPS lag bei 1,23 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.282,00 USD – eine Minderung von 28,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25.661,00 USD eingefahren. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,33 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie NYSE-Wert Pfizer-Aktie trotzdem mit Gewinnen: Viagra weiterhin verschreibungspflichtig Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

