Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 47,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 48,36 EUR. Bei 47,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.606 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 12,35 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,16 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,80 USD an.

Am 28.07.2022 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 27.742,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.977,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2022 wird am 01.11.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,49 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

