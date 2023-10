Aktienentwicklung

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Donnerstagmittag zu

12.10.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 31,25 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 11:50 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,25 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 31,25 EUR. Mit einem Wert von 31,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.495 Stück gehandelt. Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,80 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,15 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,52 Prozent. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,25 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 2,04 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 12.734,00 USD in den Büchern – ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 27.742,00 USD erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Pfizer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Pfizer-Investition eingebracht GSK-Aktie in Grün: Beteiligung an Haleon weiter reduziert S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Pfizer gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com