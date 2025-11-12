Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,56 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,56 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,61 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.526.117 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 27,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 7,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 18,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Pfizer gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,70 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet

Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten

Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor