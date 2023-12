Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Mittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 26,55 EUR.

Das Papier von Pfizer gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:58 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 26,55 EUR abwärts. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 26,50 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 26,60 EUR. Bisher wurden via Tradegate 27.120 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,50 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 93,97 Prozent zulegen. Am 01.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14 USD an.

Pfizer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,78 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13.232,00 USD – eine Minderung von 41,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.638,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

