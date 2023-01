Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 44,06 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,18 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.705 Pfizer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,71 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,17 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.11.2022. Das EPS lag bei 1,78 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 22.638,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.094,00 USD umsetzen können.

Die Pfizer-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 30.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,47 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

