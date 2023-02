Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 40,84 EUR. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 40,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.029 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,40 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,52 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,83 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 31.01.2023. Es stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.290,00 USD umgesetzt, gegenüber 23.838,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,83 USD je Pfizer-Aktie.

