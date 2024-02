Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Dienstagvormittag

Kurs der Pfizer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 27,64 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Pfizer-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,64 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,98 USD an. Bei 27,55 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 32.504 Aktien.

Bei 44,20 USD erreichte der Titel am 15.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 59,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.12.2023 bei 25,77 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 6,77 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,65 USD im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 30.01.2024. Pfizer hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.249,00 USD – eine Minderung von 41,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.290,00 USD eingefahren.

Die Pfizer-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 1,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht