Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,75 EUR zu.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,75 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 25,75 EUR. Mit einem Wert von 25,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 19.798 Pfizer-Aktien.

Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,70 EUR an. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 33,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,60 EUR fiel das Papier am 04.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 9,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,86 USD je Pfizer-Aktie an.

Pfizer veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,34 Prozent auf 14.249,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.290,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2024 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

