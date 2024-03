Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 28,53 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 1,8 Prozent. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,59 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 28,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.618.957 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,22 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2024 bei 25,62 USD. Abschläge von 10,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 37,86 USD.

Pfizer ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 14.249,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.290,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

