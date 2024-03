Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Vormittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 25,70 EUR.

Bei der Pfizer-Aktie ließ sich um 09:19 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 25,70 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,75 EUR zu. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 25,65 EUR. Bei 25,65 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.770 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,60 EUR am 04.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,17 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,86 USD.

Am 30.01.2024 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.249,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.290,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

