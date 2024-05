Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Montagnachmittag fester

Kurs der Pfizer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 28,40 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 28,40 USD nach oben. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,41 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,20 USD. Bisher wurden via New York 786.122 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,14 Prozent hinzugewinnen. Am 27.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,65 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,57 USD an.

Am 01.05.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,98 USD je Aktie eingenommen. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,34 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Anleger warten auf Impulse: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels kaum bewegt

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren abgeworfen

Pfizer-Aktie schließt in Grün nach angehobenem Gewinnziel - Quartalszahlen über Erwartungen