Pfizer Aktie News: Pfizer fällt am Nachmittag

Um 13.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 46,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 46,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,00 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 32.212 Aktien.

Am 20.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,49 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 43,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 52,33 USD.

Pfizer ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.661,00 USD im Vergleich zu 14.582,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Pfizer am 02.08.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 5,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

