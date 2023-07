Notierung im Blick

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Nachmittag zu

13.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,22 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 36,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 36,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 520.466 Pfizer-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,66 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 35,36 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 2,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,86 USD an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 02.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,62 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 18.282,00 USD in den Büchern – ein Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 25.661,00 USD erwirtschaftet hatte. Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,33 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie NYSE-Wert Pfizer-Aktie trotzdem mit Gewinnen: Viagra weiterhin verschreibungspflichtig Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

