Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Mittwochmittag zu

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 31,85 EUR.

Die Aktie notierte um 11:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 31,85 EUR zu. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,95 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.771 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,45 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 31,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 1,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,25 USD.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.734,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

