Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 34,53 USD.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 34,53 USD. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 34,58 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 589.671 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 54,93 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 33,55 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 2,85 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,25 USD an.

Pfizer gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.734,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.742,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,30 USD je Aktie.

